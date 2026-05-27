Nave passeggeri in fiamme nel porto di Napoli | vigili del fuoco in azione

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio su una nave passeggeri ormeggiata nel porto di Napoli, nella zona delle banchine 29 e 30. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti. La nave è stata evacuata e si stanno valutando le cause del rogo.