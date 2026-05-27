Nave passeggeri in fiamme nel porto di Napoli | vigili del fuoco in azione
Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio su una nave passeggeri ormeggiata nel porto di Napoli, nella zona delle banchine 29 e 30. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti. La nave è stata evacuata e si stanno valutando le cause del rogo.
Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi su una nave ancorata nel porto di Napoli, nell’area della banchina 2930.Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato la Gnv Phoenix, traghetto passeggeri e merci entrato di recente nella flotta Grandi Navi Veloci. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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