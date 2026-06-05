Come influirà l'approvazione del piano sulla capacità di movimentare le merci?. Quali risorse si possono ottenere dai dragaggi per difendere la costa?. Perché il ritardo burocratico blocca lo sviluppo dell'area apuana?. Come integreranno porto, ferrovia e zone industriali in un unico sistema?.? In Breve Partecipazione di Gianni Lorenzetti, Bruno Pisano, Federica Montaresi e Angelo Gonnella al vertice.. Strategia di integrazione tra porto, ferrovia e aree industriali dell'area apuana.. Utilizzo sabbie da dragaggi per ripascimento e difesa della linea di costa.. Obiettivo attrarre investimenti tramite potenziamento intermodalità e connessione mercati internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto di Carrara: Boni sollecita l’approvazione del Piano Regolatore

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