Piano Regolatore del Porto di Catania Iaria M5S | Evitare danni permanenti

Un parlamentare del Movimento 5 Stelle ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione riguardante il nuovo Piano Regolatore del Porto di Catania. La decisione arriva in un momento in cui si avvicina il voto in Commissione alla Camera, e vengono sollevate alcune perplessità su aspetti del progetto che risultano poco chiari. La questione riguarda la possibile presenza di elementi che potrebbero causare danni permanenti all’area portuale.

“Presenterò un’interrogazione parlamentare sul nuovo Piano Regolatore del Porto di Catania, perché alla vigilia del voto in Commissione alla Camera stanno emergendo elementi poco chiari che mettono seriamente in discussione l’impianto del progetto. Le criticità sollevate anche dai consiglieri.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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