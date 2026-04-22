Piano regolatore del porto di Catania Ciancio e Bonaccorsi M5S | Servono approfondimenti
Alla vigilia della votazione in Commissione alla Camera sul nuovo piano regolatore del porto di Catania, vengono sollevate alcune perplessità riguardo a diversi aspetti del progetto. Fonti ufficiali indicano che ci sono elementi ancora poco chiari e che richiedono approfondimenti prima di procedere con eventuali approvazioni. La discussione si concentra sulla necessità di chiarimenti su alcune parti del piano, senza però entrare nel merito delle proposte specifiche.
"Alla vigilia del voto in Commissione alla Camera sul nuovo piano regolatore del porto di Catania, emergono elementi poco chiari che mettono in discussione il progetto. Sono già stati presentati diversi ricorsi al Tar, che evidenziano serie criticità: violazioni della normativa europea sulla.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie correlate
Piano regolatore del porto, al via l'iter per acquisire il finanziamento da 9 milioniGALLIPOLI - Parte il procedimento di formazione e approvazione del Piano regolatore portuale di Gallipoli, strumento di pianificazione di cui la...
Catania, la denuncia del consigliere Bonaccorsi (M5S): “Il comune ha perso 3,5 milioni di euro per la realizzazione del Centro per l’Impiego a S.G. Galermo”“Il comune ha perso 3,5 milioni (fondi Pnrr) per la realizzazione del centro per l’impiego di San Giovanni Galermo”.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Piano regolatore del porto, dal Senato via libera all'ampliamento dei limiti territoriali dell'Autorità portuale; Porto di Pesaro, Biancani annuncia le novità: Tra qualche settima prenderà il via un primo intervento di dragaggio parziale da 6mila metri cubi di materiale; Scogliera d'Armisi, via libera dal Senato al decreto per l'estensione del porto; Porto di Brindisi, confermata in Appello l'assoluzione dell'ex presidente Patroni Griffi: Nessun abuso edilizio.
Piano regolatore del porto, al via l'iter per acquisire il finanziamento da 9 milioniLa gestione commissariale di Gallipoli ha approvato il procedimento di formazione e approvazione dello strumento di pianificazione sollecitato dalla Regione per beneficiare dei fondi per gli intervent ... lecceprima.it
Al via confronto sul nuovo Piano regolatore del porto di AnconaIl sindaco Daniele Silvetti ha incontrato questa mattina in Comune il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, e il delegato del Comune di Ancona ... ansa.it
Il Monte Testaccio in un'immagine fine 800. In quei tempi la zona iniziò a cambiare, nella parte compresa tra Testaccio e l'inizio della Via Ostiense, dove nacque un area industriale, il PRG (Piano Regolatore Generale) del 1883 previde edificazione del rione. Il facebook
Piano regolatore del porto, dal Senato via libera all'ampliamento dei limiti territoriali dell'Autorità portuale x.com