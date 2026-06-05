portico di san luca distesa di rifiuti e vetri dopo i metallica

Dopo il concerto dei Metallica, il portico di San Luca si presenta con rifiuti abbandonati e vetri rotti. Lungo il percorso e nelle aree vicine sono stati trovati lattine, cartacce e altri rifiuti, anche a pochi metri dall’Arco del Meloncello. La presenza di spazzatura e detriti evidenzia un livello di degrado nel sito, che si estende oltre l’area del concerto. Nessuna informazione è stata fornita sulle operazioni di pulizia o rimozione dei rifiuti.

Spazzatura, sporcizia, degrado. Sotto al portico più lungo e più bello del mondo, dopo il mega concerto dei Metallica, non è rimasto un bello spettacolo: lattine di birra, cartacce di panini, vetri rotti, rifiuti tutto attorno all’Arco del Meloncello, anche qualche metro dopo l’inizio della salita. A segnalare l’accaduto è Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune: "Ho depositato un’interrogazione per chiedere conto al Comune dello stato in cui viene lasciato il portico di San Luca dopo i grandi eventi al Dall’Ara – dice il leghista –. Nei primi 300 metri, oltre a un odore nauseabondo, si possono trovare rifiuti di ogni genere, ma ciò che preoccupa maggiormente è la presenza di numerosi cocci di bottiglia sparsi lungo il portico, con evidenti rischi per i cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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