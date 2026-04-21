Insulti sessisti sul portico di San Luca identificato l' autore | Frequentava i gruppi delle sue vittime

Un uomo di mezza età è stato identificato come autore degli insulti sessisti scritti sul portico di San Luca lo scorso agosto. Le scritte, che contenevano frasi offensive rivolte a decine di donne, erano state realizzate imbrattando i muri del passaggio che conduce al santuario della Madonna di San Luca. La polizia ha collegato l’autore ai gruppi frequentati dalle vittime degli insulti.

Apparterrebbe a un uomo di mezza età la mano che lo scorso agosto ha imbrattato i muri del portico che porta al santuario della Madonna di San Luca con insulti a decine di donne e altrettante frasi sessiste.Le certezze degli agenti del Commissariato di Santa Viola, che hanno svolto le indagini.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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