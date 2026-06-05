Porticciolo Nervi lavori conclusi | verrà monitorato

Notizia in breve

Il porticciolo di Nervi ha concluso i lavori di consolidamento e ripristino. La comunicazione ufficiale è stata inviata alla Capitaneria di Porto e al Demanio marittimo. Da oggi, venerdì 5 giugno, le recinzioni sono state rimosse e il porticciolo potrà essere riaperto. Sarà comunque attivato un monitoraggio per verificare la stabilità e la sicurezza dell’area.