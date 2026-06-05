Porticciolo Nervi lavori conclusi | verrà monitorato
Il porticciolo di Nervi ha concluso i lavori di consolidamento e ripristino. La comunicazione ufficiale è stata inviata alla Capitaneria di Porto e al Demanio marittimo. Da oggi, venerdì 5 giugno, le recinzioni sono state rimosse e il porticciolo potrà essere riaperto. Sarà comunque attivato un monitoraggio per verificare la stabilità e la sicurezza dell’area.
"Abbiamo già inviato alla Capitaneria di Porto e al Demanio marittimo la comunicazione ufficiale di fine lavori di consolidamento e ripristino dell'agibilità del nuovo pontile: una volta tolte le recinzioni, da oggi, venerdì 5 giugno, quindi, il porticciolo di Nervi potrà essere riaperto". Lo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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