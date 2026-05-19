Molo porticciolo Nervi un' ultima ispezione prima di partire coi lavori

Prima di avviare i lavori di restauro, è stata effettuata un'ultima ispezione al molo del porticciolo di Nervi. I lavori di manutenzione sono ancora in fase di preparazione, quindi non ci sono ancora date ufficiali per il termine degli interventi. Per ora, resta impossibile accedere alla zona per attività di balneazione o passeggiate sul molo. La ripresa delle funzioni sarà possibile solo al termine delle operazioni di verifica e di ripristino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui