Molo porticciolo Nervi un' ultima ispezione prima di partire coi lavori

Da genovatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima di avviare i lavori di restauro, è stata effettuata un'ultima ispezione al molo del porticciolo di Nervi. I lavori di manutenzione sono ancora in fase di preparazione, quindi non ci sono ancora date ufficiali per il termine degli interventi. Per ora, resta impossibile accedere alla zona per attività di balneazione o passeggiate sul molo. La ripresa delle funzioni sarà possibile solo al termine delle operazioni di verifica e di ripristino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poter tornare a prendere il sole sul molo del porticciolo di Nervi. Il Comune ha assicurato un intervento della durata di non oltre dieci giorni, ma per vedere partire i lavori bisogna ancora attendere.Le prime tre interrogazioni in occasione della seduta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Nervi, chiuso il molo del porticciolo per ragioni di sicurezza"La chiusura del molo nuovo di Nervi dopo i danni provocati dalle mareggiate è l'ennesima conferma che le criticità sollevate dal M5S erano fondate".

Leggi anche: Saelemaekers, Maignan, perfino Modric: tutti i momenti di tensione di un Milan coi nervi scoperti

molo porticciolo nervi unAncora danni al molo di Nervi, Ferrante: Nuove ispezioni, poi 10 giorni di lavoriLe ultime mareggiate hanno peggiorato il cedimento del cassone del pennello, gli operatori commerciali temono un'estate senza traghetti turistici ... rainews.it

molo porticciolo nervi unGenova Nervi, chiuso il molo del porticciolo: accesso vietato per sicurezzaGenova Nervi, molo del porticciolo chiuso per sicurezza dopo le mareggiate. Verifiche tecniche in corso, accesso vietato al pubblico. ligurianotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web