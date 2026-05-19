Molo porticciolo Nervi un' ultima ispezione prima di partire coi lavori
Prima di avviare i lavori di restauro, è stata effettuata un'ultima ispezione al molo del porticciolo di Nervi. I lavori di manutenzione sono ancora in fase di preparazione, quindi non ci sono ancora date ufficiali per il termine degli interventi. Per ora, resta impossibile accedere alla zona per attività di balneazione o passeggiate sul molo. La ripresa delle funzioni sarà possibile solo al termine delle operazioni di verifica e di ripristino.
Ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poter tornare a prendere il sole sul molo del porticciolo di Nervi. Il Comune ha assicurato un intervento della durata di non oltre dieci giorni, ma per vedere partire i lavori bisogna ancora attendere.Le prime tre interrogazioni in occasione della seduta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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