Nervi scattano divieti per i lavori di messa in sicurezza del porticciolo
A Nervi, la sindaca ha firmato un’ordinanza che vieta il transito di tutte le imbarcazioni nel porticciolo. La misura sarà in vigore da lunedì 25 maggio fino al 25 giugno, salvo eventuali proroghe in caso di lavori ancora in corso. Il porticciolo, già chiuso temporaneamente per motivi di sicurezza, resterà interdetto al traffico navale durante questo periodo mentre si svolgono le operazioni di messa in sicurezza.
La sindaca Silvia Salis ha firmato un'ordinanza, che dispone, da lunedì 25 maggio e fino al 25 giugno (nel caso i lavori non vengano conclusi prima), l'interdizione del transito di qualunque imbarcazione nello specchio acqueo del porticciolo di Nervi, già chiuso per ragioni di sicurezza.Giovedì. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Lavori di messa in sicurezza al canale: scattano divieti e restringimenti sulla carreggiata
Nervi, chiuso il molo del porticciolo per ragioni di sicurezza"La chiusura del molo nuovo di Nervi dopo i danni provocati dalle mareggiate è l'ennesima conferma che le criticità sollevate dal M5S erano fondate".
CARINI: VINCE AL GIOCO E VIENE MINACCIATO E PICCHIATO. OPERAZIONE DEI CARABINIERI, SCATTANO LE MANETTE La gioia per una vincita al gioco si è trasformata in terrore per un giovane di Carini, vittima di un’aggressione brutale orchestrata da facebook
Stop ai tuffi nel levante genovese: scatta il divieto di balneazione da Boccadasse a NerviDivieto temporaneo di balneazione a Genova Levante. Stop ai tuffi a Boccadasse, Quinto, Murcarolo e Nervi dopo i controlli Arpal del 19 maggio. ligurianotizie.it
Genova Nervi, chiuso il molo del porticciolo: accesso vietato per sicurezzaGenova Nervi, molo del porticciolo chiuso per sicurezza dopo le mareggiate. Verifiche tecniche in corso, accesso vietato al pubblico. ligurianotizie.it