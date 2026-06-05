A Pordenone, i volontari del decoro urbano riceveranno spillette e pergamene come riconoscimento. Le spillette ufficiali identificheranno i nuovi custodi delle aree pubbliche. La misura riguarda anche le vetrine di negozi sfitti, che verranno coinvolte in iniziative di riqualificazione. La distribuzione delle spille avverrà nelle prossime settimane. La presenza dei volontari con badge ufficiali sarà visibile in diverse zone della città.

Come cambierà il volto delle vetrine dei negozi sfitti a Pordenone?. Chi sono i nuovi custodi identificabili grazie alle spillette ufficiali?. Quali compiti specifici svolgeranno i volontari nelle strade della città?. Perché il Comune ha scelto la sensibilizzazione invece della repressione?.? In Breve L'assessore Badanai Scalzotto ha premiato i volontari presso la Loggia del Municipio.. Spillette identificative permetteranno il riconoscimento immediato dei volontari da parte di cittadini e commercianti.. Nuove attività prevedono la rimozione di locandine dalle vetrine dei negozi sfitti.. Il progetto mira a coinvolgere proprietari di immobili e esercenti tramite dialogo diretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Pordenone: spillette e pergamene per i volontari del decoro urbano

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