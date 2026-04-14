Decoro urbano | il vero volto del volontariato a Castronno

Mercoledì 15 aprile alle 16 si terrà a Castronno, presso la sede di via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro, un incontro dedicato alla gestione del decoro urbano. L’evento è organizzato per discutere delle attività di volontariato che si occupano di mantenere l’ordine e la pulizia nella zona. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere le iniziative in corso e contribuire alle attività di cura del territorio.

Mercoledì 15 aprile alle ore 16, la sede di situata a Castronno, in via Confalonieri 5 presso la località Sant’Alessandro, ospiterà un confronto dedicato alla gestione pratica del decoro urbano. L’appuntamento, parte della rubrica quotidiana La Materia del Giorno, vedrà protagonista Ermanno Masseroni, fondatore e presidente di Amo Madre Terra Odv, per discutere delle dinamiche che regolano il lavoro dei volontari nella provincia di Varese. Oltre la semplice raccolta: l’organizzazione dietro la cura del territorio. Intervenire sugli spazi pubblici non significa limitarsi al gesto di raccogliere i rifiuti abbandonati, ma gestire una complessa macchina operativa che richiede sicurezza, coordinamento e un forte senso civico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Decoro urbano: il vero volto del volontariato a Castronno Sicurezza e decoro urbano. Le proposte del comitatoIl neonato Comitato per la sicurezza e il decoro di Cesenatico ha organizzato un incontro che si terrà questa sera alle 20. Sgombero del Girasole, La Strada: "Non serve retorica del decoro urbano ma percorso di rigenerazione"Già nel 2020 il movimento aveva già condotto una serie di sopralluoghi per individuare un progetto di recupero di vari spazi dimenticati della città,... Ceva dice stop a rifiuti, mozziconi e deiezioni canine Proseguono i controlli della Polizia Locale per tutelare il decoro urbano e la vivibilità degli spazi pubblici. - facebook.com facebook Decoro urbano, al via lo spazzamento domenicale nei quartieri: si parte da Picanello x.com