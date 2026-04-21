Decoro urbano in ruolo 36 Ispettori ambientali volontari | vigileranno sul conferimento dei rifiuti

Tra i prossimi giorni entreranno in servizio 36 ispettori ambientali volontari del Comune, con il compito di monitorare il rispetto delle norme sul conferimento dei rifiuti. Questi volontari si dedicheranno anche a informare i cittadini sulle corrette modalità di smaltimento e a segnalare eventuali irregolarità riscontrate sul territorio. La presenza degli ispettori mira a rafforzare il controllo e la tutela del decoro urbano.

Saranno operativi dai prossimi giorni 36 ispettori ambientali volontari comunali. Gli Ispettori ambientali volontari saranno impegnati, tra l'altro, in attività di informazione ai cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti e di vigilanza e segnalazione in caso di irregolarità. Opereranno.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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