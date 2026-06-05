Pordenone | il verde urbano diventa inclusione per 6 persone

A Pordenone, sei persone stanno partecipando a un progetto di inclusione attraverso la cura del verde urbano. Durante le sessioni mattutine, i partecipanti acquisiscono competenze tecniche legate alla manutenzione di spazi verdi, come potatura, piantumazione e cura delle piante. Il progetto mira a favorire l’inserimento sociale e professionale di persone in condizione di fragilità, attraverso attività pratiche legate all’ambiente.

Come può la cura del verde trasformare la fragilità in professione?. Quali competenze tecniche acquisiscono i partecipanti durante le ore mattutine?. Perché il concetto di One Welfare è centrale in questo progetto?. Come cambierà la gestione delle aree pubbliche dopo questi due anni?.? In Breve Collaborazione tra Comune Pordenone, Asfo e Coop Noncello su tre aree urbane.. Lavori svolti presso parco del Seminario, roggia Vallona e Terme Romane.. Programma basato sul concetto One Welfare proposto dal consulente Grizzo.. Percorso formativo diviso tra competenze tecniche mattutine e relazionali pomeridiane.. Due anni di Custodi di Equilibri: sei persone con disabilità curano il verde di Pordenone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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