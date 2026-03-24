Battiti Live senza barriere | il concerto diventa un modello di inclusione per le persone con disabilità

Il plauso del Comitato Area Disabilità per l'ampliamento degli spazi riservati: "Spettatori e accompagnatori finalmente fianco a fianco. Questa accessibilità reale sia la norma per ogni grande evento" Il successo di "Battiti Live Spring" a Ferrara non si misura solo con i numeri del pubblico o il prestigio degli artisti sul palco, ma anche con la capacità della città di rispondere alle esigenze di tutti i suoi cittadini. Il Comitato ferrarese area disabilità ha espresso grande soddisfazione per la gestione dell'evento, sottolineando come l’ascolto da parte degli organizzatori abbia trasformato le criticità iniziali in un'opportunità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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