Trento al via il corso botanico | il verde urbano diventa un sapere

A Trento è iniziato un corso dedicato al settore botanico, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze sul verde urbano. Durante le lezioni si affrontano temi come il riconoscimento delle malattie delle piante nel clima locale e l’individuazione delle specie arbustive più adatte alle condizioni climatiche della zona. Il corso mira a fornire competenze pratiche a chi lavora o si interessa di paesaggistica e cura delle piante in ambiente urbano.

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