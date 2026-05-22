Trento al via il corso botanico | il verde urbano diventa un sapere
A Trento è iniziato un corso dedicato al settore botanico, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze sul verde urbano. Durante le lezioni si affrontano temi come il riconoscimento delle malattie delle piante nel clima locale e l’individuazione delle specie arbustive più adatte alle condizioni climatiche della zona. Il corso mira a fornire competenze pratiche a chi lavora o si interessa di paesaggistica e cura delle piante in ambiente urbano.
? Domande chiave Come identificare le malattie che colpiscono le piante nel clima trentino?. Quali specie arbustive resisteranno meglio alle condizioni climatiche locali?. Chi gestirà tecnicamente la cura del verde urbano a Trento?. Come partecipare ai prossimi due incontri formativi di giugno?.? In Breve Docente Alex Dallago guida l'approfondimento tecnico presso la sala Depaoli di via Clarina.. Prossimi incontri formativi fissati per il 29 maggio e il 5 giugno 2026.. Assessore Andreas Fernandez partecipa all'evento organizzato nel quartiere Oltrefersina di Trento.. Iscrizioni tramite email all'ufficio Parchi e Giardini del Comune di Trento.. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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