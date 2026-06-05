Pontecorvo il sindaco Rotondo assegna deleghe e incarichi | definita la squadra di governo

Il sindaco di Pontecorvo ha ufficializzato la composizione della squadra di governo, assegnando le deleghe a assessori e consiglieri comunali. La nuova articolazione delle competenze riguarda diversi settori di competenza comunale. La distribuzione degli incarichi è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui nomi o sulle specifiche attribuzioni.

È ufficiale la nuova articolazione delle deleghe assessorili e consiliari al Comune di Pontecorvo. Il sindaco Anselmo Rotondo ha infatti definito la squadra di governo, distribuendo incarichi e competenze tra assessori e consiglieri comunali.Le deleghe assessoriliA ricoprire il ruolo di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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