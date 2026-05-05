Controllo sui rifiuti e gestione delle aree ludiche nei parchi | il sindaco assegna le deleghe al consigliere Orta FdI

Il sindaco ha firmato un decreto per assegnare a un consigliere comunale due deleghe riguardanti la gestione dei rifiuti e delle aree ludiche nei parchi pubblici. In particolare, il consigliere di Fratelli d’Italia si occuperà del controllo sulla raccolta dei rifiuti e della cura degli spazi dedicati al gioco dei bambini. La delibera, datata 5 maggio, definisce le responsabilità di questa figura all’interno dell’amministrazione comunale.

Decoro urbano e qualità degli spazi pubblici e in particolare dei parchi. Questi, in sintesi, gli aspetti di cui si dovrà occupare il consigliere comunale Cristian Orta (Fratelli d'Italia) cui il sindaco Carlo Masci, con decreto sindacale numero 30 del 5 maggio, ha deciso di affidare due deleghe.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Svolta civica a Fiuggi, il sindaco Baccarini affida deleghe operative al consigliere Risica Gestione dei rifiuti, il sindaco: "chiama" la Regione sui futuri step"Sul piano rifiuti, la sfida per la sostenibilità ambientale si vince attraverso il dialogo e la visione comune tra istituzioni e cittadini". Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Contrasto agli abbandoni dei rifiuti: intensificati i controlli sul territorio; Lettori: Rifiuti sparsi a terra dopo i controlli degli ispettori ambientali sulla differenziata; Rifiuti abbandonati a Germignaga, scattano controlli serrati e sanzioni per i trasgressori; San Giovanni, controlli rafforzati contro l'abbandono dei rifiuti: 46 sanzioni nei primi due mesi del 2026. Rifiuti metallici fuori controllo: impianto sequestrato nel NovareseUn impianto sotto sequestro e un’indagine che punta a fare luce sulla gestione dei rifiuti. Succede nel Novarese, dove i carabinieri forestali hanno posto oggi i sigilli a un sito di trattamento metal ... giornalelavoce.it Rifiuti stoccati alla rinfusa e oltre i limiti: sequestrato impianto di trattamento metalli a Gattico-VerunoUn controllo mirato sulla corretta gestione dei rifiuti e sul rispetto della normativa ambientale si è concluso con i sigilli a un’intera attività commerciale. I Carabinieri Forestali della stazione d ... lavocedinovara.com Controllo outfit! Qual è il trend più in voga sulla tua isola Costumi da dinosauri Oppure i tuoi personaggi Mii preferiscono le tute da scheletro #TomodachiLife x.com Caos in piazza Federico di Svevia. Pellegrino attacca: “Zona fuori controllo, serve revisione ZTL” LEGGI L'ARTICOLO: https://www.freepressonline.it/2026/05/05/pellegrino-piazza-federico-di-svevia-e-terra-di-nessuno/ #Catania #Ursino #Sicurezza #Politica # - facebook.com facebook