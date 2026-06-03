Milazzo il sindaco Midili nomina la giunta comunale e assegna le deleghe
Il sindaco di Milazzo ha annunciato la composizione della nuova giunta comunale e ha assegnato le deleghe agli assessori. La riorganizzazione mira a migliorare l’efficienza dell’amministrazione e a ottimizzare la gestione delle principali aree di competenza. L’assegnazione delle deleghe è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su nomi o settori specifici. La nomina fa parte di un processo di rinnovamento della squadra di governo locale.
Il sindaco di Milazzo Pippo Midili ha ufficializzato la composizione della nuova giunta comunale, procedendo contestualmente all’assegnazione delle deleghe assessorili con l’obiettivo di garantire una più efficace organizzazione dell’azione amministrativa e una gestione funzionale dei principali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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