Milazzo il sindaco Midili nomina la giunta comunale e assegna le deleghe

Notizia in breve

Il sindaco di Milazzo ha annunciato la composizione della nuova giunta comunale e ha assegnato le deleghe agli assessori. La riorganizzazione mira a migliorare l’efficienza dell’amministrazione e a ottimizzare la gestione delle principali aree di competenza. L’assegnazione delle deleghe è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su nomi o settori specifici. La nomina fa parte di un processo di rinnovamento della squadra di governo locale.