Nel museo di Pontecagnano Faiano si è svolto l’evento “L’orto dei saperi” organizzato dal CPIA. I partecipanti hanno coltivato pomodori e patate, condividendo momenti di lavoro pratico. Durante l’attività, hanno anche migliorato le competenze nella lingua italiana. La giornata si è conclusa con entusiasmo, tra attività agricole e apprendimento linguistico.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ci siamo divertiti ed appassionati a coltivare pomodori e patate, ma abbiamo imparato anche meglio l’italiano“. Il commento e il sorriso degli studenti sono già il miglior bilancio del progetto: i ragazzi del CPIA di Salerno mostrano con naturalezza le competenze linguistiche acquisite in italiano, frutto di un percorso che li ha visti protagonisti dentro e fuori l’aula. Al Museo Archeologico di Pontecagnano Faiano, infatti, non è cresciuto soltanto un orto, ma un vero campo di saperi: un laboratorio condiviso che ha unito il Centro per l’Istruzione degli Adulti di Salerno Paulo Freire, il Museo e il Comune di Pontecagnano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pontecagnano Faiano, nel museo l’orto dei saperi con il CPIA

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Catania, Barone (Museo saperi): “Beni culturali unione saperi umanistici e scientifici”A Catania, il Museo saperi ha presentato un progetto che unisce beni culturali e saperi umanistici con quelli scientifici.

Furto nella notte a Pontecagnano Faiano: turiste straniere derubate, il colpoNella notte di Pasqua a Pontecagnano Faiano si è verificato un furto che ha coinvolto due turiste straniere.

Temi più discussi: Disseminazioni, appuntamento al Museo di Pontecagnano; Musei gratis a Napoli e in Campania domenica 7 giugno 2026: l’elenco completo; Martedì 2 giugno 2026: Musei gratis a Napoli e in Campania per la Festa della Repubblica; Domenica musei ad ingresso gratis per tutti: le meraviglie da vedere a Napoli e in Campania.

Danza, mostra-spettacolo, letteratura al Museo di PontecagnanoSabato 28 e domenica 29 settembre il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano (SA) aderisce alle Giornate europee del Patrimonio 2024 (#GEP2024) con un ricco programma di attività in linea con il ... ansa.it

Al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano la rassegna letteraria Pikentia EchoesIl museo archeologico nazionale di Pontecagnano Faiano apre le porte ai libri. Al via la prima rassegna letteraria Pikentia Echoes, promossa dall’assessorato alla Cultura e Beni Culturali del Comune ... napoli.repubblica.it