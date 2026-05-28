Catania Barone Museo saperi | Beni culturali unione saperi umanistici e scientifici

A Catania, il Museo saperi ha presentato un progetto che unisce beni culturali e saperi umanistici con quelli scientifici. L'iniziativa collega la storia e la tecnologia, utilizzando la fotografia come strumento di connessione. La proposta mira a integrare aspetti storici e tecnologici, creando un ponte tra discipline diverse. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli del progetto o sui soggetti coinvolti.

(Adnkronos) – "È stata messa insieme un'idea molto originale che ha connesso la parte storica con quella tecnologica dell'ingegneria attraverso la fotografia”. Così Germana Barone, direttrice del Museo dei saperi e delle mirabilia siciliane, intervenendo, a Catania, alla presentazione del progetto e della mostra fotografica 'In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia', allestita. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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