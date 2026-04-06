Furto nella notte a Pontecagnano Faiano | turiste straniere derubate il colpo

Nella notte di Pasqua a Pontecagnano Faiano si è verificato un furto che ha coinvolto due turiste straniere. Le donne avevano parcheggiato il loro furgone, un Volkswagen Transporter, nel centro del paese. Il colpo è stato messo a segno durante le ore notturne, senza che le vittime si rendessero immediatamente conto di quanto accaduto. Le forze dell’ordine sono intervenute per le verifiche del caso.

Furto nella notte di Pasqua, a Pontecagnano Faiano. Vittime del colpo, due turiste straniere in vacanza in Italia che avevano parcheggiato il loro furgone, un Volkswagen Transporter, in centro. Ignoti hanno danneggiato i finestrini, introducendosi nel mezzo e rubando cinque valigie. Amaro risveglio, dunque, per le malcapitate che hanno denunciato il fatto alle forze dell'ordine: si indaga, per risalire all'identità dei responsabili e recuperare la refurtiva. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Incidente nella notte a Pontecagnano Faiano, tra due auto: 21enne in ospedaleBrutto incidente, nella tarda serata di ieri, a Pontecagnano Faiano: dopo le 23, infatti, due auto sul Corso Europa sono rimaste coinvolte in un... Furto nella notte a Salerno, nel quartiere Furto notturno a Torrione: colpo a “La Casa di Betty”, portati via cassa e pcIl raid all’alba in via Sabato Robertelli: vetrata rotta e saracinesca manomessa. Si parla di: Salerno, direttrice di banca scopre truffa: due arresti a Pontecagnano; Creano un varco nel tetto del supermercato poi provano a forzare la cassaforte | ladri in fuga.