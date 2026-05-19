Spaccio in strada | il pit stop degli automobilisti e l’ufficio della droga nel pilone del ponte tre arresti

Da torinotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Chiaverano, tre persone sono state arrestate in relazione a un'attività di spaccio lungo una strada provinciale. Le indagini hanno portato alla scoperta di un punto di ritrovo frequentato dagli acquirenti, dove si svolgevano gli scambi di droga. Le autorità hanno anche intercettato conversazioni telefoniche in cui si ordinava la sostanza stupefacente. Le operazioni di polizia hanno coinvolto l'identificazione e l'arresto dei sospetti durante incontri programmati lungo la strada.

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Il contatto telefonico per ordinare la droga poi l’appuntamento lungo strada provinciale 419 a Chiaverano con i pusher. Qui i tre avevano il loro “hub logistico” per lo smercio di sostanza stupefacente: un bivacco di fortuna ricavato nel pilone di un ponte.Dentro “l’ufficio” della drogaNella. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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