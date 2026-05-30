Il Ponte Nencioni tra Bellariva e l’Anconella a Firenze è stato riaperto oggi, 30 maggio 2026. I lavori di ristrutturazione sono ancora in corso e si concluderanno a ottobre. La chiusura temporanea aveva causato disagi alla viabilità locale. La riapertura riguarda solo una corsia, mentre l’altra resterà chiusa fino al termine dei lavori. La strada sarà monitorata quotidianamente fino al completamento delle operazioni.

FIRENZE – Aperto, oggi 30 maggio 2026, il Ponte Nencioni, fra Bellariva e l’Anconella, nel quartiere di Gavinana. Un folla lo ha attraversato a piedi per poi lasciare, poco prima delle 13, posto alle auto fra le due sponde cittadine. In questa prima fase sono state aperte due corsie su tre, una per senso di marcia, e il percorso pedociclabile sul lato del Viadotto Marco Polo. Proseguiranno poi i lavori di completamento e rifinitura che dovrebbero terminare, secondo Palazzo Vecchio, a ottobre di quest’anno. Il ponte è intitolato a Caterina e Nadia Nencioni, le due sorelline che persero la vita il 27 maggio 1993 nella strage di via dei Georgofili. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: Ponte Nencioni aperto, fra Bellariva e Anconella. Ma i lavori finiranno a ottobre

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