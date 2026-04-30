Forlì snodo strategico per l’energia del futuro | al via il confronto sulla nuova Dorsale Adriatica

Inizia un confronto sulla cosiddetta Dorsale Adriatica, un progetto di 600 chilometri che collegherà la Puglia alla Romagna. Si tratta di un collegamento energetico pensato per trasportare energia pulita proveniente dal Sud Italia verso le aree del Nord. Questa infrastruttura rappresenta un punto di riferimento per il futuro energetico del Paese e coinvolge diversi attori del settore. Al momento, sono in corso discussioni per definire i dettagli e le modalità di realizzazione.

Un ponte energetico invisibile, lungo 600 chilometri, che unirà la Puglia alla Romagna per trasportare l’energia pulita del Sud verso i centri di consumo del Nord. Forlì si appresta a diventare uno degli snodi strategici della futura rete Hypergrid di Terna grazie alla realizzazione della.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Al via la consultazione pubblica per la “Dorsale Adriatica: Foggia-Forlì”Il 4 e il 6 maggio Terna presenterà in modalità online alle amministrazioni e ai cittadini dei comuni coinvolti il progetto del nuovo... Circolazione bloccata sulla dorsale adriatica, il sindaco Leccese: "Servono interventi urgenti e immediati"La paralisi della dorsale ferroviaria adriatica, causata dalla frana in Molise, preoccupa anche le istituzioni cittadine di Bari.