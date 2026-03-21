Snodo strategico per l’Italia

Il Porto di Napoli si distingue come uno dei primi in Italia a promuovere l’uso delle vie del mare per il trasporto pubblico locale. La sua posizione strategica e le iniziative adottate lo rendono un punto di riferimento nel settore marittimo nazionale. La struttura ha svolto un ruolo chiave nel favorire la mobilità attraverso collegamenti marittimi. La sua importanza nel panorama dei trasporti italiani è riconosciuta a livello nazionale.

"Il Porto di Napoli è stato tra i primi in Italia a favorire le vie del mare nel trasporto pubblico locale". Così il presidente Eliseo Cuccaro. "Le tratte da Napoli verso la costiera sorrentina e amalfitana – afferma –, vengono sempre intensificate e la Metrò del Mare collega tutte le località turistiche del cilentano. Questo, negli anni, ha alleggerito il traffico stradale". L’intermodalità è la sfida del futuro, come vi state muovendo per integrare meglio l’arrivo dei passeggeri via mare con il sistema di mobilità urbana di Napoli? "Grazie alla metropolitana che lo collega alla stazione dei treni e, a breve, con all’aeroporto. Napoli sarà così una delle poche città al mondo ad avere un sistema metropolitano di questo tipo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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