Pasquetta Salerno fa il pieno di turisti e visitatori

A Salerno, il lunedì di Pasquetta ha visto un'affluenza elevata di visitatori e turisti. La giornata di sole ha portato molte persone nei principali punti di ritrovo della città, dove hanno trascorso il tempo all'aperto. Le strade e le aree pubbliche sono risultate molto frequentate durante tutto il giorno.

Notevole affluenza a Salerno per il tradizionale lunedì di Pasquetta. Approfittando della bella giornata di sole, moltissime persone hanno scelto di trascorrere il tempo all'aperto, popolando i principali luoghi di ritrovo del capoluogo. Dal Lungomare a Piazza della Libertà, includendo l'area del solarium e le spiagge, la presenza di cittadini e turisti è stata costante e numerosa lungo tutta la costa cittadina. Un colpo d'occhio significativo che racconta una giornata all'insegna della passeggiata e del relax. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Buona Pasquetta amici! Oggi giornata dedicata alla costruzione di progetti e proposte per Bologna. E voi Si ascolta la città, si studiano atti, si approfondiscono temi. Per ogni segnalazione, domanda, spunto o questione da sottopormi, come sempre, p facebook