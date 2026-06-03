Ponte del 2 giugno all' insegna dello sport | Riccione fa il pieno di eventi e presenze

Notizia in breve

Il ponte del 2 giugno ha visto numerosi eventi sportivi a Riccione, con la conclusione degli 11esimi Swimming Games Aics Open 2026, che si sono svolti dall'30 maggio al 2 giugno nello Stadio del nuoto. L'evento ha attirato numerosi partecipanti e spettatori, confermando la presenza di pubblico durante tutto il periodo. La manifestazione ha coinvolto atleti provenienti da diverse regioni e si è conclusa martedì, 2 giugno.