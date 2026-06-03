Ponte del 2 giugno all' insegna dello sport | Riccione fa il pieno di eventi e presenze
Il ponte del 2 giugno ha visto numerosi eventi sportivi a Riccione, con la conclusione degli 11esimi Swimming Games Aics Open 2026, che si sono svolti dall'30 maggio al 2 giugno nello Stadio del nuoto. L'evento ha attirato numerosi partecipanti e spettatori, confermando la presenza di pubblico durante tutto il periodo. La manifestazione ha coinvolto atleti provenienti da diverse regioni e si è conclusa martedì, 2 giugno.
Si sono conclusi martedì, 2 giugno, gli 11esimi Swimming Games Aics Open 2026, ospitati allo Stadio del nuoto di Riccione dal 30 maggio al 2 giugno. La manifestazione, che comprendeva il Campionato nazionale Aics di nuoto, la formula Open e il Trofeo Sprint Paralimpico, ha richiamato circa 1.300. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie e thread social correlati
Ponte del 2 giugno, boom di presenze per l'agriturismo reggianoDurante il ponte del 2 giugno, gli agriturismi della provincia di Reggio Emilia hanno registrato un aumento significativo di prenotazioni, con molte...
Turisti a Napoli per il ponte del 2 giugno, 684mila presenze in cinque nottiDurante il ponte del 2 giugno, Napoli ha registrato 684mila presenze turistiche in cinque notti, secondo l’Osservatorio urbano del turismo.
Temi più discussi: Per il ponte del 2 giugno oltre 14 milioni in viaggio, il 93% resta in Italia; Ponte 2 giugno 2026, dove andare? Ecco le mete più cercate dagli italiani. CLASSIFICA; Per il ponte del 2 giugno 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza; Ponte del 2 giugno: previsioni traffico con tre bollini rossi, incognita Brennero | Quattroruote.it.
Ponte del 2 giugno, Bari nella top 30 delle mete italiane: boom di turisti e prezzi competitivi x.com
Il Capoluogo D'Abruzzo. . Nel nostro secondocaffè vi parliamo del ponte del 2 giugno, ma anche della battaglia di Bazzano e delle Bone Novelle #ilcapoluogodabruzzo @eleonorafalci facebook
Bancomat Pay, ponte del 2 giugno? reddit
Ponte del 2 Giugno con furto al Centro agroalimentare di GrugliascoPortati via soldi e merci. Danni per 70mila euro. Le telecamere hanno solo ripreso 2 persone a volto coperto. Ma l'allarme non è scattato ... rainews.it
Napoli al tutto esaurito per il ponte del 2 giugno, 684mila presenzeIl ponte della Festa della Repubblica porta a Napoli un afflusso turistico straordinario. Le previsioni dell'Osservatorio Urbano del Turismo sono molto lusinghiere: su cinque notti si registreranno 6 ... ansa.it