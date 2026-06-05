Discovery Pompeii Alive offre un'esperienza che trasporta i visitatori nella Pompei del 79 d.C., superando le tradizionali mostre immersive. L’evento utilizza tecnologie e ricostruzioni per ricreare l’atmosfera dell’antica città romana, permettendo di esplorare le strade, le abitazioni e i luoghi pubblici dell’epoca. La visita si svolge in ambienti allestiti con dettagli storici accurati, senza coinvolgere elementi di narrazione o interpretazione.

A fine giugno, negli spazi di MaxiMall Pompeii, a pochi minuti dal sito archeologico, il progetto **Discovery Pompeii Alive **- sviluppato da 3DBA e gestito da Irgenre Group in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Experiences – promette letteralmente di riportare Pompei nel presente, facendocela vivere direttamente. No, non si tratta dell’ennesima «mostra immersiva», ma di un percorso narrativo in cui il pubblico viene coinvolto in modo diretto nella dimensione sociale e quotidiana della città, trasformando pagine di Storia conosciute da tutti in qualcosa di tangibile e indimenticabile. Ambienti fisici, suoni spaziali e interazioni multisensoriali, daranno ai visitatori la sensazione reale di essere all’interno di ville e spazi pubblici, vivendo la vita quotidiana dei pompeiani, fino al drammatico momento dell’eruzione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pompei come non l’abbiamo mai vista: il viaggio nel tempo che trasforma la Storia in esperienza

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