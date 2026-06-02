Al via ‘I popoli antichi raccontano’ | un viaggio nel tempo che trasforma la storia in esperienza viva

Notizia in breve

Al chiostro di San Paolo prende il via la mostra ‘I popoli antichi raccontano’, che copre un arco temporale dalla Preistoria al Rinascimento. L’esposizione presenta reperti e installazioni dedicate a civiltà come i Celti, gli Etruschi, i Greci, i Romani e i Norreni. L’evento intende rendere accessibili al pubblico testimonianze storiche di diverse epoche e culture, offrendo un percorso immersivo e didattico sulla storia antica.