Al via ‘I popoli antichi raccontano’ | un viaggio nel tempo che trasforma la storia in esperienza viva
Al chiostro di San Paolo prende il via la mostra ‘I popoli antichi raccontano’, che copre un arco temporale dalla Preistoria al Rinascimento. L’esposizione presenta reperti e installazioni dedicate a civiltà come i Celti, gli Etruschi, i Greci, i Romani e i Norreni. L’evento intende rendere accessibili al pubblico testimonianze storiche di diverse epoche e culture, offrendo un percorso immersivo e didattico sulla storia antica.
Dalla Preistoria ai Celti, dagli Etruschi ai Greci, dai Romani ai Norreni fino al Rinascimento: è quanto si prepara ad accogliere il chiostro di San Paolo con ‘I popoli antichi raccontano’, un viaggio nel tempo capace di trasformare la storia in esperienza viva e concreta.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Una stele dei Veneti antichi si confronta con la cultura dei Romani ancora nel I secolo a.C.
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