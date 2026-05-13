Con Tempora Marinella Brandinali propone una raccolta poetica che affronta uno dei temi più antichi e universali della letteratura: il tempo. Pubblicato da SBS Edizioni, il volume si colloca in quella linea della poesia contemporanea che privilegia l’ascolto interiore e la meditazione esistenziale. Il titolo richiama immediatamente una dimensione classica: già Cicerone, Lucrezio, Seneca, Ovidio, Catullo e molti altri autori classici hanno analizzato la tematica del fluire temporale. Tempora, in questo senso, evoca la tradizione latina e, insieme, quella riflessione sullo scorrere dell’esistenza che attraversa la poesia europea da Orazio fino a Leopardi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Tempora’, Marinella Brandinali: la poesia che trasforma il tempo in esperienza interiore

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