Polverigi Inteatro Fest entra nel vivo | weekend con 9 appuntamenti tra prime nazionali horror puppet e grande musica

Da anconatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il weekend di Polverigi Inteatro Fest prevede nove eventi, tra cui prime nazionali, spettacoli di puppet horror e concerti di musica dal vivo. La manifestazione si svolge fino al 14 giugno 2026, coinvolgendo Villa Nappi, il parco secolare, il centro storico e il Teatro della Luna. La rassegna trasforma il borgo in un palcoscenico all’aperto, con un programma che spazia tra teatro, danza e musica.

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ANCONA - Il borgo di Polverigi torna a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 14 giugno 2026, la storica Villa Nappi, il suo parco secolare, il centro storico e il Teatro della Luna ospitano l'edizione di Polverigi Inteatro Fest: un mosaico di esperienze tra teatro, danza, musica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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