Polverigi Inteatro Fest 2026 40 appuntamenti tra teatro danza musica e circo
Dal 4 al 14 giugno si terrà la nuova edizione di Polverigi Inteatro Fest 2026, con circa 40 eventi tra teatro, danza, musica e circo. La manifestazione si svolge in diversi spazi del borgo marchigiano, tra Villa Nappi, il Parco, il centro storico e il Teatro della Luna. L’evento rappresenta un’occasione per la scena delle arti dal vivo, coinvolgendo più location e offrendo una varietà di spettacoli.
POLVERIGI – Dal 4 al 14 giugno torna Polverigi Inteatro Fest 2026, officina di creazione e visione che invade la storica Villa Nappi, il suo Parco secolare, il centro storico del borgo marchigiano e il Teatro della Luna, trasformandoli in un palcoscenico diffuso dedicato alle arti dal vivo. A. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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