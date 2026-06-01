Polverigi Inteatro Fest 2026 40 appuntamenti tra teatro danza musica e circo

Notizia in breve

Dal 4 al 14 giugno si terrà la nuova edizione di Polverigi Inteatro Fest 2026, con circa 40 eventi tra teatro, danza, musica e circo. La manifestazione si svolge in diversi spazi del borgo marchigiano, tra Villa Nappi, il Parco, il centro storico e il Teatro della Luna. L’evento rappresenta un’occasione per la scena delle arti dal vivo, coinvolgendo più location e offrendo una varietà di spettacoli.