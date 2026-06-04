Inteatro Fest a Polverigi una serata di prime italiane e debutti tra teatro danza e circo
A Polverigi, durante Inteatro Fest, sono state presentate diverse prime italiane e debutti di teatro, danza e circo. La manifestazione, in corso fino al 14 giugno 2026, si svolge tra Villa Nappi, il parco, il centro storico e il Teatro della Luna. Sono stati portati in scena spettacoli di artisti italiani e internazionali, con rappresentazioni che hanno coinvolto diverse location del borgo. La rassegna prosegue con altri eventi nel calendario fino all’estate 2026.
POLVERIGI- Proseguono fino al 14 giugno 2026 gli appuntamenti di Polverigi Inteatro Fest, il festival che ogni anno trasforma la storica Villa Nappi, il suo parco secolare, il centro storico del borgo e il Teatro della Luna in un palcoscenico diffuso dedicato alle eccellenze dello spettacolo dal. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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