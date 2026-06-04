Inteatro Fest a Polverigi una serata di prime italiane e debutti tra teatro danza e circo

Notizia in breve

A Polverigi, durante Inteatro Fest, sono state presentate diverse prime italiane e debutti di teatro, danza e circo. La manifestazione, in corso fino al 14 giugno 2026, si svolge tra Villa Nappi, il parco, il centro storico e il Teatro della Luna. Sono stati portati in scena spettacoli di artisti italiani e internazionali, con rappresentazioni che hanno coinvolto diverse location del borgo. La rassegna prosegue con altri eventi nel calendario fino all’estate 2026.