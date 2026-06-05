Pollica trionfa | ecco la classifica delle spiagge più belle del 2026

Notizia in breve

Nel 2026, Pollica si è classificata tra le spiagge più belle, superando altre località. La classifica evidenzia le aree che hanno migliorato la posizione rispetto all’anno precedente. Le spiagge premiate sono state valutate in base a criteri di sostenibilità, tra cui pratiche ambientali e gestione delle risorse. La graduatoria mostra anche quali località hanno scalato la classifica rispetto alle posizioni precedenti.