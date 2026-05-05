Bandiere Blu 2026 la classifica delle spiagge più belle d’Italia

Anche nel 2026, molte spiagge italiane ottengono il riconoscimento delle Bandiere Blu, confermando la loro presenza tra le mete preferite nel Mediterraneo. Questi riconoscimenti vengono assegnati sulla base di criteri relativi a qualità delle acque, servizi offerti e gestione ambientale. La classifica delle spiagge più apprezzate per questa edizione mostra un’ampia varietà di località che continuano ad attirare turisti e visitatori.

L’Italia fa ancora il pieno di Bandiere Blu 2026 e si conferma una delle mete più forti del Mediterraneo per chi sogna un mare limpido, servizi efficienti e spiagge organizzate. La nuova lista diffusa dalla FEE premia non solo la qualità delle acque, ma anche sostenibilità, sicurezza, accessibilità e attenzione all’ambiente. Dalla Puglia alla Sardegna, dalla Riviera Adriatica ai laghi del Nord, la mappa dell’estate è già pronta. Quest’anno il nostro Paese supera se stesso: i comuni premiati con la Bandiera Blu arrivano a quota 250 località. In testa resta la Liguria, che continua a guidare la classifica nazionale, seguita da una Puglia sempre più protagonista e da una Calabria in crescita costante.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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