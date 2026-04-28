In Italia, i treni rappresentano un'opzione economica e comoda per raggiungere le località di mare, con tariffe a partire da 6 euro su diverse tratte. Le rotte vanno dalla Liguria al Cilento, coprendo molte destinazioni lungo la costa. Nel 2026, il settore ferroviario si distingue per una crescita significativa, con un aumento dell’utilizzo dei mezzi pubblici rispetto ad altri mezzi di trasporto, a causa delle variazioni sui prezzi del cherosene e delle tensioni internazionali legate all’Iran.

Tra la guerra in Iran e la crisi del cherosene, il 2026 è sicuramente l'anno del treno e dei viaggi in Italia. Le coste, le città di mare e d'arte da esplorare certo non mancano e le ferrovie italiane offrono diversi collegamenti convenienti: da i treni del Mare fino alla Cilento Line, passando per l'Intercity calabrese, ecco quali sono le migliori tratte in treno per andare al mare.🔗 Leggi su Fanpage.it

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