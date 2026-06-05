Le nuove tariffe per le strutture pubbliche a Pollein prevedono un costo aggiuntivo per l’uso della Grand Place oltre i 30 giorni. Resta da chiarire come verrà gestito il campeggio di Les Iles, che si trova in fallimento. La questione delle tariffe e della gestione delle strutture sarà affrontata nel bilancio 2026, che sarà approvato nelle prossime settimane. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle tariffe o sui piani per il campeggio.

Quanto costerà ora l'uso della Grand Place oltre i 30 giorni?. Come verrà gestito il campeggio di Les Iles dopo il fallimento?. Quali nuovi nomi ufficiali riceveranno i cinque luoghi del territorio?. Dove verranno investiti gli 8.500 euro dell'avanzo di amministrazione?.? In Breve Nuova tariffa forfettaria di 1.250 euro per occupazioni Grand Place oltre 30 giorni. Investimento di 8.500 euro per sorveglianza e reti paramassi tramite avanzo amministrazione. Gestione segretario comunale affidata a Charvensod e mensa scolastica coordinata con Brissogne. Approvate denominazioni ufficiali e varianti francoprovenzali per cinque luoghi del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pollein: nuove tariffe per le strutture pubbliche e bilancio 2026

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