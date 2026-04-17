Sanità bilancio 2026 di Ausl Romagna | nel riminese 11 nuove strutture tra case e ospedali di comunità
L’Azienda Usl della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per il 2026, con l’obiettivo di arrivare al pareggio di bilancio entro l’anno. Nel riminese sono previste undici nuove strutture tra case di comunità e ospedali di comunità, mentre i fondi sono destinati a sostenere l’ammodernamento e l’espansione del sistema sanitario locale. Il piano si inserisce in un percorso di risanamento avviato a livello regionale.
L’Azienda Usl della Romagna ha adottato il Bilancio economico preventivo per il 2026 con l'obiettivo prioritario di raggiungere il pareggio di bilancio entro l'anno, consolidando così il percorso di risanamento già avviato a livello regionale. Sebbene il documento mostri inizialmente uno.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Bilancio preventivo della sanità regionale: chiusura in pareggio; Sanità Emilia-Romagna, deficit azzerato: pareggio nel 2026 e 500 milioni di investimenti; Ricerca sanitaria, l'Emilia-Romagna conferma la propria eccellenza; Infarto e nuove cure, quasi un milione all’Ausl Romagna: premiati gli studi della Cardiologia di Rimini.
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