Sanità bilancio 2026 di Ausl Romagna | nel riminese 11 nuove strutture tra case e ospedali di comunità

L’Azienda Usl della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per il 2026, con l’obiettivo di arrivare al pareggio di bilancio entro l’anno. Nel riminese sono previste undici nuove strutture tra case di comunità e ospedali di comunità, mentre i fondi sono destinati a sostenere l’ammodernamento e l’espansione del sistema sanitario locale. Il piano si inserisce in un percorso di risanamento avviato a livello regionale.