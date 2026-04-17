Sanità bilancio 2026 di Ausl Romagna | tra Forlì e Cesena 15 nuove strutture tra case e ospedali di comunità

L’Azienda Usl della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per il 2026, con un focus sul pareggio di bilancio entro l’anno. Tra Forlì e Cesena sono previste 15 nuove strutture, tra case di comunità e ospedali di comunità, come parte delle iniziative in programma. La pianificazione coinvolge diversi interventi per rafforzare la rete sanitaria locale e migliorare i servizi offerti ai cittadini.