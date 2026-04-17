Sanità bilancio 2026 di Ausl Romagna | tra Forlì e Cesena 15 nuove strutture tra case e ospedali di comunità
L’Azienda Usl della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per il 2026, con un focus sul pareggio di bilancio entro l’anno. Tra Forlì e Cesena sono previste 15 nuove strutture, tra case di comunità e ospedali di comunità, come parte delle iniziative in programma. La pianificazione coinvolge diversi interventi per rafforzare la rete sanitaria locale e migliorare i servizi offerti ai cittadini.
L’Azienda Usl della Romagna ha adottato il Bilancio economico preventivo per il 2026 con l'obiettivo prioritario di raggiungere il pareggio di bilancio entro l'anno, consolidando così il percorso di risanamento già avviato a livello regionale. Sebbene il documento mostri inizialmente uno.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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