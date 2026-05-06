Polizia di Frontiera Siap | Carenze gravi a Genova servono più agenti e mezzi

Al termine di un’assemblea presso la Polizia di Frontiera di Genova, il sindacato Siap ha evidenziato gravi carenze nelle strutture, segnalando organici insufficienti, spazi inadeguati e sistemi informatici non all’altezza delle esigenze. La discussione si è concentrata sulla condizione delle risorse disponibili e sulla necessità di potenziamenti per migliorare l’efficienza dell’operato. La situazione, secondo i rappresentanti sindacali, richiede interventi immediati.

"Organici insufficienti, spazi inadeguati e sistemi informatici non all’altezza". È la posizione del Siap, il sindacato di polizia, al termine dell’assemblea che si è svolta oggi alla Polizia di Frontiera di Genova.Il sindacato sottolinea il ruolo strategico del presidio, legato soprattutto al.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate "Subito più agenti, mezzi e risorse". L’appello dei sindacati di PoliziaIncontrano i cittadini al mercato settimanale di Poggibonsi i rappresentanti dei sindacati Fsp Polizia di Stato e Sap, Sindacato autonomo di Polizia. Genova: un solo medico per la Polizia, allarme SiapLa pioggia che cade su Genova, oggi lunedì 9 marzo 2026, non lava via la preoccupazione che si è insinuata nelle aule della Regione Liguria. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Risposta - Criticità operative connesse al sistema EES (Entry/Exit System) presso gli Uffici di Polizia di Frontiera; Borse di studio ai dipendenti nonchè ai figli e agli orfani dei dipendenti della Polizia di Stato per l'anno 2026; Pubblicazione dd.mm. - 3 aprile 2026 e 27 aprile 2026; 233° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato. Cerimonia di giuramento. Aeroporto di Pescara: protesta della Polizia di frontieraLa Polizia di frontiera di stanza all'Aeroporto di Pescara in agitazione: aumentano i passeggeri, si aggrava la carenza di organico ... rete8.it Gli agenti della polizia di frontiera in servizio all'aeroporto dichiarano lo stato di agitazioneLo stato di agitazione è stato proclamato dai sindacati Siulp. Fsp Polizia, Fed. Coisp-Mosap e Silp in merito alla modifica dei turni in vista della stagione estiva dell'aeroporto d'Abruzzo ... ilpescara.it Sul piazzale di Ponte San Ludovico, dove sono in corso i lavori di riqualificazione, Anas realizzerà anche i locali per la polizia di frontiera, le altre forze dell’ordine e i militari che presidiano i valichi di confine. E che attualmente non hanno a disposizione neppu - facebook.com facebook