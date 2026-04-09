Polizia di frontiera controllo passeggeri con Ees Sap | Carichi massacranti per gli agenti

Il 20 settembre 2025, una segreteria provinciale ha espresso pubblicamente il proprio dissenso riguardo all’introduzione di controlli con il sistema Ees da parte della polizia di frontiera a Venezia. Secondo quanto dichiarato, gli agenti si trovano a gestire carichi di lavoro molto elevati durante le operazioni di verifica dei passeggeri, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sulle conseguenze di tali controlli. La notizia si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle procedure di sicurezza alle frontiere.

«Anche questa volta, purtroppo, l’avevamo previsto. Lo scorso 20 settembre 2025, questa segreteria provinciale aveva espresso, con un comunicato, la ferma contrarietà alla decisione dell’amministrazione della polizia di frontiera di Venezia, di sottoporre ad attenta valutazione le richieste di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Agenti di polizia, il Sap: "Rimini perde personale, in 14 aggregati per le Olimpiadi e in un centro di rimpatrio"Il Sap di Rimini interviene sulle recenti disposizioni di aggregazione del personale, che colpiscono in modo significativo la Questura di Rimini.

Carichi di lavoro, disorganizzazione e poca comunicazione interna: agenti di Polizia Locale sotto stressDall’indagine sul benessere organizzativo degli agenti del Comune di Piacenza emergono diverse criticità.

Temi più discussi: 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato; PRIMA TAPPA DEL CPOSP AD OSTUNI; Udinese, la polizia di frontiera ferma Gueye e lo denuncia per patente falsa. Ma per il calciatore è regolare; Cuccioli trasportati illegalmente su un autobus: intervento della Polizia di Frontiera al valico di Pese.

Festività pasquali, la Polizia di Stato in campo per i servizi di controllo nel CataneseRafforzati i servizi di controllo e vigilanza in tutto il territorio catanese, in occasione delle festività pasquali che, come da tradizione, richiamano un significativo flusso di turisti in città e n ... ilsicilia.it

Pasqua e Pasquetta sotto controllo: ecco come la Polizia di Stato vigilerà sul territorio cataneseLa Polizia di Stato ha rafforzato i controlli in tutta la provincia di Catania per Pasqua e Pasquetta. Pattugliamenti, posti di controllo, unità cinofile, squadra a cavallo e specialità operative sara ... corrieretneo.it

CATANIA – BLITZ DELLA POLIZIA DI STATO IN UNA “CRACK ROOM” A SAN CRISTOFORO: DUE PUSHER ARRESTATI Proseguono a ritmo serrato i controlli antidroga della Polizia di Stato in tutti i quartieri della città di Catania, con particolare attenzione all - facebook.com facebook

Maxi operazione della Polizia di Stato contro la ‘ndrangheta: smantellata la consorteria nota come “Locale dell’Ariola”, attiva nel Vibonese e riconducibile alle famiglie Emanuele–Idà. 54 le misure cautelari eseguite nei confronti di soggetti gravemente indiziati, x.com