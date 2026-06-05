Politica, scontro sulle accise e il caro energia

Notizia in breve

Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti, che scadrebbe a fine mese, per un altro trimestre. La misura riguarda anche il sostegno alle famiglie e alle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell’energia. La decisione ha suscitato dibattiti tra le forze politiche, con opposizioni che chiedono interventi più incisivi. La questione rimane al centro del confronto tra maggioranza e minoranza, mentre le tariffe dell’energia continuano a salire.