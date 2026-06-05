Politica scontro sulle accise e il caro energia
Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti, che scadrebbe a fine mese, per un altro trimestre. La misura riguarda anche il sostegno alle famiglie e alle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell’energia. La decisione ha suscitato dibattiti tra le forze politiche, con opposizioni che chiedono interventi più incisivi. La questione rimane al centro del confronto tra maggioranza e minoranza, mentre le tariffe dell’energia continuano a salire.
La politica italiana alle prese con il taglio delle accise sui carburanti e il caro energia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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