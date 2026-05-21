Caro energia | si punta agli extra profitti per tagliare le accise

Il governo sta valutando di utilizzare gli extra profitti delle aziende del settore energetico come leva per ridurre le accise sui carburanti. Questa scelta mira a contenere i costi per i consumatori, ma solleva anche dubbi riguardo agli effetti sulla transizione verso fonti di energia più sostenibili. La proposta di una nuova tassa sugli extra profitti, spesso definita Robin Tax, potrebbe avere ripercussioni sulle imprese coinvolte, sia in termini di entrate che di investimenti futuri nel settore.

? Punti chiave Come influirà il prelievo sugli extra profitti sulla transizione energetica?. Quali rischi comporta una nuova Robin Tax per le aziende del settore?. Perché le nuove tasse potrebbero bloccare gli investimenti nel nucleare?. Chi pagherà il conto se le imprese non avranno più liquidità?.? In Breve Giorgetti e Salvini valutano addizionale Ires o nuova Robin Tax sul settore oil & gas.. Rischio di bloccare investimenti in nucleare e transizione energetica previsti dalla mozione maggioranza.. Possibile conflitto con il decreto bollette e i parametri del Patto europeo.. Precedenti storici di imposte straordinarie risalgono agli anni 2021 e 2023. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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$30+ Million Verified Trader vs 15 Unprofitable Traders (FT Umar Ashraf)

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