Caro energia pieno di gasolio verso 6,1 euro in più con la riduzione dello sconto sulle accise

Riduzione dello sconto delle accise sui carburanti da 20 a 10 centesimi al litro per il gasolio. La conseguenza, secondo alcuni calcoli dei consumatori, sarà 6,1 euro in più in media per un pieno di gasolio ad automobilista, 2,09 euro al litro al self mentre in autostrada salirà a una media di 2,18 euro a litro. E questo è un lato della medaglia. Dall’altro c'è uno scenario di emergenza scorte. Il gasolio diesel è salito, al netto di tasse, di 52 centesimi fra il 27 febbraio e il 13 aprile. «E, in quel momento, una riduzione di 20 centesimi dell’accisa del diesel, con Iva 24,4 centesimi litro, era giustificato. Poi dal 13 aprile a... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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