Caro energia pieno di gasolio verso 6,1 euro in più con la riduzione dello sconto sulle accise

Da feedpress.me 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo del gasolio aumenta di circa 6,1 euro al litro, a causa della riduzione dello sconto sulle accise da 20 a 10 centesimi. La misura, in vigore da oggi, comporta un incremento dei costi per i consumatori che utilizzano carburante per i mezzi di trasporto. La variazione si riflette direttamente sui prezzi alla pompa, con un incremento immediato sui costi di acquisto. La decisione riguarda esclusivamente il gasolio, mentre altri carburanti non sono interessati dalla modifica dello sconto.

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Riduzione dello sconto delle accise sui carburanti da 20 a 10 centesimi al litro per il gasolio. La conseguenza, secondo alcuni calcoli dei consumatori, sarà 6,1 euro in più in media per un pieno di gasolio ad automobilista, 2,09 euro al litro al self mentre in autostrada salirà a una media di 2,18 euro a litro. E questo è un lato della medaglia. Dall’altro c'è uno scenario di emergenza scorte. Il gasolio diesel è salito, al netto di tasse, di 52 centesimi fra il 27 febbraio e il 13 aprile. «E, in quel momento, una riduzione di 20 centesimi dell’accisa del diesel, con Iva 24,4 centesimi litro, era giustificato. Poi dal 13 aprile a... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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