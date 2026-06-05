Una tensione si è verificata nella lounge di ITA Airways all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove una coppia di uomini di circa 40 anni si sarebbe scambiata effusioni durante una videochiamata con amici. Un senatore ha commentato pubblicamente sull’accaduto, scatenando polemiche. La scena ha attirato l’attenzione di altri passeggeri e ha provocato reazioni nella sala. Non sono stati riportati interventi di forze dell’ordine o conseguenze legali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il gesto della coppia e la reazione nella sala Ita. Momenti di tensione nella lounge ITA Airways all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove una coppia di uomini di circa 40 anni si sarebbe scambiata alcune effusioni mentre era impegnata in una videochiamata con amici. Secondo quanto ricostruito, il comportamento della coppia — fatto di abbracci e carezze — avrebbe attirato l’attenzione e il fastidio del senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, presente nella stessa area. Il parlamentare sarebbe quindi intervenuto direttamente, invitando i due a interrompere i gesti di affetto: “Questo è un posto pubblico, non potete fare quello che volete”, avrebbe detto alzando i toni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Polemica in aeroporto a Fiumicino: intervento del senatore Menia dopo effusioni in lounge

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