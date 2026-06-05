Il senatore Menia e il diverbio con la coppia gay a Fiumicino | Siate educati Omofobo

Un diverbio si è verificato in aeroporto a Fiumicino tra un senatore di Fratelli d’Italia e una coppia gay. Durante l’episodio nella sala d’attesa, il senatore ha invitato la coppia a essere più educata, mentre loro lo hanno accusato di omofobia. Non sono stati riportati dettagli su eventuali conseguenze legali o interventi delle autorità.

(Adnkronos) – Diverbio in aeroporto, a Fiumicino, tra il senatore triestino di Fratelli d'Italia Roberto Menia e una coppia gay, nella saletta di attesa dello scalo romano. A far scattare Menia, le effusioni tra due uomini, una coppia gay, che nel corso di una videochiamata si lascia andare a carezze e baci. "Io -dice all'AdnKronos. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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