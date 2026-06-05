Pokémon celebra il 30° anniversario
Pokémon ha annunciato il lancio di una nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili, prevista per il 16 settembre 2026, in occasione del 30° anniversario del franchise. La notizia è stata comunicata dalla società che gestisce il marchio, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’espansione o sugli eventi correlati. La pubblicazione è stata ufficializzata attraverso comunicati stampa e aggiornamenti sui canali ufficiali.
The Pokémon Company celebra il 30° anniversario con una nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili, in uscita il 16 settembre 2026. The Pokémon Company International apre le celebrazioni per il 30° anniversario del brand annunciando una nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, in arrivo il 16 settembre 2026. Un lancio globale in contemporanea, per la prima volta nella storia del GCC, che segna l’inizio di un anno ricco di iniziative e prodotti speciali dedicati a uno dei fenomeni culturali più longevi e riconoscibili al mondo. La nuova espansione, intitolata semplicemente 30° Anniversario, sarà composta esclusivamente da carte olografiche e includerà il ritorno di alcune delle carte classiche più iconiche, riproposte in una veste completamente rinnovata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Pokémon celebrates 30th anniversary
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