Pokémon celebra il 30° anniversario

Da lopinionista.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Pokémon ha annunciato il lancio di una nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili, prevista per il 16 settembre 2026, in occasione del 30° anniversario del franchise. La notizia è stata comunicata dalla società che gestisce il marchio, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’espansione o sugli eventi correlati. La pubblicazione è stata ufficializzata attraverso comunicati stampa e aggiornamenti sui canali ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

The Pokémon Company celebra il 30° anniversario con una nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili, in uscita il 16 settembre 2026. The Pokémon Company International apre le celebrazioni per il 30° anniversario del brand annunciando una nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, in arrivo il 16 settembre 2026. Un lancio globale in contemporanea, per la prima volta nella storia del GCC, che segna l’inizio di un anno ricco di iniziative e prodotti speciali dedicati a uno dei fenomeni culturali più longevi e riconoscibili al mondo. La nuova espansione, intitolata semplicemente 30° Anniversario, sarà composta esclusivamente da carte olografiche e includerà il ritorno di alcune delle carte classiche più iconiche, riproposte in una veste completamente rinnovata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

pok233mon celebra il 30176 anniversario
© Lopinionista.it - Pokémon celebra il 30° anniversario
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pokémon celebrates 30th anniversary

Video Pokémon celebrates 30th anniversary

Notizie e thread social correlati

GCC Pokémon 30° Anniversario: tutto quello che c’è da sapere sull’espansione del 2026Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon celebra il 30° anniversario con una nuova espansione prevista per il 2026.

Pokémon Pokopia: è stato scoperto il Pokémon del secondo evento a tempo, ecco come sbloccarlo subitoÈ stato individuato il Pokémon associato al secondo evento temporaneo nel gioco Pokémon Pokopia, con istruzioni su come ottenerlo immediatamente.

Temi più discussi: Preparati all’arrivo dell’espansione 30° Anniversario del GCC Pokémon; Pokémon celebra il 30° anniversario con una speciale espansione mondiale del GCC; Pokémon presenta 30° Anniversario, la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon che celebra i 30 anni dell’iconico gioco; GCC Pokémon: annunciata l’espansione 30° Anniversario.

Pokémon annuncia il 30° AnniversarioIn arrivo la nuova espansione del GCC che celebra questo storico traguardo. Ecco il trailer di lancio. - Leggi tutto l'articolo e guarda il video su FantasyMagazine.it ... fantasymagazine.it

pokémon celebra il 30Il gioco di carte dei Pokémon compie 30 anni: arriva un set rivoluzionario con ogni singola carta olograficaIl GCC Pokémon compie 30 anni con un set rivoluzionario: ogni carta è olografica, esce in contemporanea mondiale e torna il Charizard del 1996. Scopri i dettagli. smartworld.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web