Pokémon celebra il 30° anniversario

Notizia in breve

Pokémon ha annunciato il lancio di una nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili, prevista per il 16 settembre 2026, in occasione del 30° anniversario del franchise. La notizia è stata comunicata dalla società che gestisce il marchio, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’espansione o sugli eventi correlati. La pubblicazione è stata ufficializzata attraverso comunicati stampa e aggiornamenti sui canali ufficiali.