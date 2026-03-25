È stato individuato il Pokémon associato al secondo evento temporaneo nel gioco Pokémon Pokopia, con istruzioni su come ottenerlo immediatamente. Dopo la conclusione del primo evento, i giocatori hanno già scoperto i dettagli relativi all’evento successivo. La scoperta riguarda le modalità di sblocco del nuovo Pokémon e le tempistiche per accedervi.

Il primo evento interno di Pokémon Pokopia si è concluso, ma i giocatori hanno già scoperto cosa arriverà dopo. Analizzando il gioco e sperimentando con il sistema dell’orologio interno della console, parte della community ha individuato in anticipo il contenuto del secondo evento a tempo limitato. L’elemento principale sarà Sableye, una creatura molto particolare che potrà essere incontrata e aggiunta alla propria collezione durante l’evento. La scoperta è avvenuta in modo piuttosto curioso e ha attirato l’attenzione di molti appassionati, perché dimostra che diversi contenuti futuri potrebbero essere già presenti nel gioco ma sbloccabili solo in determinate date. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Pokémon Pokopia: è stato scoperto il Pokémon del secondo evento a tempo, ecco come sbloccarlo subito

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