Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon celebra il 30° anniversario con una nuova espansione prevista per il 2026. La pubblicazione, annunciata da The Pokémon Company International, sarà disponibile in tutto il mondo nello stesso giorno. Questa sarà la prima volta che viene rilasciata un’espansione globale dedicata all’anniversario, segnando un evento speciale per i fan e i collezionisti. La data di uscita esatta e i dettagli sui contenuti non sono stati ancora comunicati.

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon compie trent’anni, e The Pokémon Company International ha scelto di festeggiare con qualcosa che non si era mai visto prima: una vera e propria espansione dedicata all’anniversario, pronta a uscire in tutto il mondo nello stesso giorno. L’espansione GCC Pokémon 30° Anniversario arriva il 16 settembre 2026, con un record già in tasca prima del lancio. Indice. La prima uscita globale simultanea nella storia del franchise. Tutte olografiche: una busta che non si era mai vista prima. Le carte rare Futuristiche: debutta una nuova rarità. 30 Pikachu diversi: la carta sorpresa in ogni busta. Il roster: Pokémon da ogni regione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - GCC Pokémon 30° Anniversario: tutto quello che c’è da sapere sull’espansione del 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuove carte Pokémon 30th anniversario | Conviene davvero comprare

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nuova espansione GCC Pokémon 2026: Caos Nascente disponibile

Tutto quello che c'è da sapere sull'ITS Contest 2026L'ITS Contest 2026 ha visto la partecipazione di designer di rilievo come Demna Gvasalia e Matthieu Blazy, che sono tra i nomi più noti associati...

Temi più discussi: GCC Pokémon Primi Compagni d'Avventura Serie 3: quanto costa e quando esce?; Pokémon ha stampato 10 miliardi di carte lo scorso anno: ecco quante ne ha stampate in totale; La serie di videogiochi Pokémon ha superato la quota di 515 milioni di copie vendute nel mondo; Pokémon GCC Megaevoluzione – Caos Nascente: Mega Floette-ex scatena il caos e riporta le Megaevoluzioni al centro della scena.

Preparati all’arrivo di 30° Anniversario del #GCCPokemon, con TUTTE carte olografiche, 30 illustrazioni di Pikachu e una nuova rarità: rara Futuristica! Disponibile in tutto il mondo il 16 settembre! x.com

GCC Pokémon presenta l'espansione 30° Anniversario con un trailerThe Pokémon Company ha pubblicato un trailer per presentare l'espansione 30° Anniversario del GCC Pokémon, che sarà disponibile a partire dal 16 settembre. multiplayer.it

Pokémon GCC festeggia 30 anni: svelato il set Celebration con 30 Pikachu speciali e carte leggendarieThe Pokémon Company ha presentato in Giappone Celebration, il set speciale dedicato al 30º anniversario del Pokémon Trading Card Game. vgmag.it