E’ di Michele Pastorini (nella foto) la vittoria assoluta nella 53esima edizione della "Scalata al Castello", la classica corsa di 10 km. ad Arezzo. L’atleta del Parco Alpi Apuane team Eco Verde taglia il traguardo fermando il cronometro sul tempo di 31’57’’. Il successo della società biancoverde del presidente Graziano Poli è arricchito dal primo posto di categoria di Domenico La Banca (SM40 e nono assoluto) e dal secondo posto di categoria di Alessandro Tartaglini (SM35 e quarto assoluto) nella gara open; mentre nella gara Elite buona prova per Louis Intunzinzi. Nella quarta edizione della "Massa-San Carlo", corsa in salita di 5,7 km.,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Podismo. Pastorini conquista la ’Scalata al Castello’. Primo posto ad Arezzo

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